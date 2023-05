Ramsés: el brillo de una estrella

"La cocina fue un error y un accidente muy bonito. Después de estar inscrito en muchas carreras aún no tenía idea de qué estudiar, porque no estaba dispuesto a estar en algo que no me hiciera realmente feliz. Para mí, la pasión es la base del ser humano", confiesa.

Hasta entonces, ni por asomo había volteado hacia la cocina. Decidió volver de Toluca a la CDMX; aún no había desempacado cuando un amigo cercano le extendería la invitación que cambiaría su rumbo: acompañarlo a una clase ‘demo’ en el Superior de Gastronomía.

"Jamás se me ocurrió que sería cocinero. Llegué tarde, cuando la clase ya había terminado, estaba saliendo cuando el chef Juan Valdez me dijo que me quedara, me metió a la cocina y me enseñó a preparar un ‘tartar’ de atún.

"Crear desde cero, probar, estar en contacto con sensaciones y emociones en cada cucharada. En ese momento dije: 'De aquí soy'. No sacó la receta de un libro, todo fue imaginación y ese es hasta hoy mi estilo de cocina", cuenta Ramsés.

Un año después de encontrarse con los fogones, la vida le daría un nuevo giro: convertirlo en papá.

El ascenso y sus tropiezos

"Tenía el apoyo de mis papás para continuar en la universidad, pero me levantaba a las seis de la mañana y cuando salía de la escuela me iba a trabajar. Entré a Casa Niss como ayudante de cocina, dos días después ya era encargado del área fría. Desde ese momento, siempre pensé en cómo subir, llegar a lo más alto", recuerda.

Con el objetivo claro y malabareando responsabilidades -muchas veces ausente de casa-, Navarro se convirtió en ‘sous chef junior’ ocho meses después y justo antes de graduarse, con apenas 21 años, conseguiría ser chef ejecutivo.

El personal de cocina -con más de 30 años trabajando allí- le daría la espalda. La desbandada no le desanimó; confiado y profesional, el joven cocinero convocó a su propia brigada.

Unos años después su ambición lo llevaría a los mares, hacia el Golfo Pérsico.

"Ya no estaba aprendiendo. La mamá de mi hijo se había ido y decidí intentar en el extranjero. Fui a Abu Dabi, pero no compaginé con su cultura y con los productos congelados con los que trabajábamos", reconoce.

Siguiente objetivo: Nueva York, específicamente la cocina de Daniel Boulud, pero la brújula giró de último momento hacia coordenadas francesas, por influencia del enamoramiento.

"Llegué a una estrella Michelin, a hora y media de París. No sabía hablar francés y viví mucho racismo; me decían que regresara a mi país de miseria, que me fuera a hacer tacos. Incluso siendo ya ‘sous chef’, pero aprendí a mantener la sangre fría y los objetivos muy claros. No lo había dejado todo en México para rendirme a la primera".

Tras forjarse bajo el ala de prestigiosos y galardonados chefs como Jean Bardeo, Nicolás Davouze, Stéphane Raimbault y Alain Montigny, Ramsés se colocó como chef ejecutivo de Le Moulin de l' Abbaye.

Un año después (2021), en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia moderna, Navarro se convirtió en el mexicano más joven en alcanzar el firmamento Michelin.

La luz de una estrella

"La estrella llegó después de mucho esfuerzo, muchas lágrimas y mucho dolor. Diez días después de que firmé mi contrato en Le Moulin de l' Abbaye, nos confinaron por covid-19.

"Todo el personal se fue, los productos que habíamos organizado para los tres restaurantes se fueron a congelación. Un desastre. Me puse a ser jardinero, a investigar sobre vegetales y frutas, aprendí de mi materia prima, a plantar semillas, hice huerto y milpa", detalla el cocinero.

La emergencia había pasado, Ramsés se encontraba en Baja California de vacaciones cuando el anuncio de una estrella iluminó los esfuerzos de toda su carrera.

"Eran las cinco de la mañana, estaba en Los Cabos siguiendo la transmisión por ‘streaming’. No lo creía, veía el video una y otra vez", confiesa.

Navarro acudió luego a la ceremonia de premiación pospuesta, celebrada en Cognac el 22 de marzo de 2022.

"Éste es un escalón que me ha impulsado. Gracias a ese reconocimiento, pude conocer cocineros de muy alto nivel, pero todavía me siento un chavito, quiero llegar mucho más lejos", enfatiza el chef, quien ha concluido su ciclo en Le Moulin de l' Abbaye y se encuentra en busca de nuevos retos y horizontes.

Así lo dijo el chef Ramsés Navarro: "Traigo en los hombros la bandera de México y aún tengo que llevarla más alto y sobre todo ser un ejemplo para los jóvenes. Salí de México porque a veces no se puede crecer aquí, tuve que salir para brillar".

@cheframsesnavarro