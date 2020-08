¿Quiénes son las personas a las que Emilio Lozoya implica en recibir sobornos de Odebrecht?

CIUDAD DE MÉXICO.-Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, ex candidato presidencial.

Este miércoles se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.

En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le ordenaron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

"Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente", afirmó.

El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).

Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido tratar a Lozoya como "testigo protegido" al insistir que la FGR "debe transparentar todo el proceso" para conocer nombres y montos de políticos involucrados.

REVELA NOMBRES

En la denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía), Francisco Domínguez (actual gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas).

También acusó a Ricardo Anaya, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018.

"Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras", aseveró Lozoya.

El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le ordenó darle 6,8 millones de pesos (más de 306.500 dólares) a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.

En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos (3,6 millones de dólares) entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.

La denuncia de Lozoya coincide con un vídeo filtrado esta semana en el que Caraveo y Guillermo Gutiérrez, asesores del PAN en el Senado, reciben paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.

En el documento también aseguró que la influencia de Odebrecht se inició en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.

Además, acusó al exsenador Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias en favor de su hermano que trabajaba en Pemex.