Quién es Rafael Caraveo, funcionario que aparece en video de sobornos acusados por Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- Este tarde fue difundido uno de los videos que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, mencionó como pruebas de los sobornos que tuvieron lugar en la administración de Enrique Peña Nieto por los casos de Odebrecht, Agronitrogenados, y la Reforma Energética.

Rafael Caraveo es uno de los personajes que se logran distinguir en el material recibiendo fajos de billetes como soborno.

¿Quién es él?

En aquellos años, Rafael Caraveo ejercía como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República.

El legislador Jorge Luis Lavalle publicó en su Facebook el 24 de septiembre de 2015 un breve mensaje por el nombramiento de Caraveo, junto a una breve semblanza de su Currículum Vitae.

“La Comisión de Administración aprobó la designación del secretario técnico Rafael J. Caraveo Opengo. Confiamos en su probada experiencia", escribió.

Lavalle fue uno de los negociadores en el PAN de la reforma energética y presuntamente Emilio Lozoya lo ha señalado como uno de los senadores panistas que habría recibido sobornos por aprobar el proyecto.

No obstante, por medio de sus redes sociales, el ex legislador de Campeche dijo que las acusasiones eran pues asegurí que es "absolutamente falso" que recibió un incentivo monetario a cambio de su voto y rechazó categóricamente los señalamientos del ex director de Pemex hacia su persona.

Caraveo se tituló como contador público de la Universidad Autonóma de Campeche y abogado en la Universidad Interamericana, además de tener un posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Posee "basta experiencia" en sectores públicos y privado, colaboró con Lavalle en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y fue secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 62 legislatura del Senado.

