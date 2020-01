"Queremos nuestras quimios, el cáncer no espera", niña con leucemia

CIUDAD DE MÉXICO.- En circuito interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, Nancy carga una cartulina color naranja en la que resaltan en tinta negra las palabras: "Necesitamos nuestras quimios, no hay interés político de por medio, el cáncer no espera".



La niña, que participa en un bloqueo vial para exigir abasto de medicamentos, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en 2018. Hace dos semanas que no recibe quimioterapia por falta de vincristina, pero ese no es el único motivo para tomar las calles junto con mamás y papás de niños con cáncer, pues pide apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no quiere ver morir a sus amigos.



Le pido que nos ayude, porque siento muy feo cuando pierdo a compañeros que conocí aquí y han fallecido por falta de medicamentos. Hace una semana que no me ponen la quimio. No sólo es por mí, hay muchos niños que necesitan medicamentos y sus tratamientos para que no recaigan", dice.



Gloria Hernández, mamá de Nancy, cuenta que desde octubre de 2019 el desabasto de fármacos, como vincristina y L-Asparaginasa ha sido constante: "Dicen que nos van a traer la medicina, pero sólo nos hacen dar vueltas".



Además de exigir suficiencia de fármacos, los padres de familia piden que el tiempo de espera entre consultas no sea tan extenso, además de una mejor atención hacia los menores de edad: "Si no tienen su tratamiento, su vida peligra. Pedimos que no haya más desabasto, que no nos den consultas tan lejanas y que los doctores y enfermeras den una mejor atención, a veces lastiman a los niños".



Nancy y Gloria no están solas, alrededor de 20 mamás y papás de niños con cáncer que se atienden en los hospitales de La Raza y el General de México Eduardo Liceaga cierran el paso de circuito interior.



"Señor presidente, haga algo por nuestros hijos con cáncer", "No al cobro de hospitalización en el Hospital General", se lee en las pancartas de Karen Ortega, quien denuncia que en la unidad médica no hay insumos para que le apliquen quimioterapia a su hijo: "Faltan jeringas para colocar los catéteres, queremos que nos escuchen, que se comprometan con que podrán atender a nuestros niños".



Casi una hora después del bloqueo, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron a cinco padres para atender sus demandas. "Me siento muy contenta porque esta vez nos escucharon, dialogaron con nosotros, pero no sólo eso, [también] nos dieron una solución.



"Sí, quizá el medicamento apareció de milagro, pero se comprometieron a que no habrá falta de medicinas", comenta Lorena Abigail Iturio, madre de un menor de cinco años de edad diagnosticado con leucemia.



Gabriela Paredes, coordinadora de Vinculación del IMSS; Javier Mendoza, de la Secretaría de Gobernación, y Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, se comprometen por escrito a vigilar el abasto de medicamentos.



"Se dará seguimiento y vigilará la suficiencia de los medicamentos para los tratamientos de los menores referidos. En cuanto al otorgamiento de citas, se va a mejorar el tiempo de espera para recibir atención en hematología y oncología", se lee en el documento.



Además, se estableció una mesa de seguimiento, la cual se realizará el 19 de febrero a fin de verificar que se cumplan las exigencias de los padres de familia.



Para los familiares de pacientes del Hospital General de México también hubo solución, pues en representación de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, Pedro Flores Jiménez, titular de la unidad de Administración y Finanzas, recibió a una comitiva de mamás.



"Ahorita nos iremos al hospital general para que a los dos niños que no les aplicaron el Factor 8 para atender su hemofilia reciban el medicamento. También tendremos una reunión con la directora del hospital para que nos dé una solución, nos vamos contentos, pero ante cualquier desabasto saldremos a las calles", dice Maribel Sánchez.



Más tarde, el IMSS informó que el fármaco L–Asparaginasa, que es complementario para brindar atención médica a niños con cáncer, ya está en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General de La Raza.



Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) reveló que la reunión de los padres de familia con Guadalupe Guerrero, directora del HGM, será el próximo lunes, con la finalidad de garantizar el abasto de medicamentos y suministros para su aplicación.