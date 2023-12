¿Qué tienen los melones que causaron 8 muertes en EU y Canadá?

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se confirmó la muerte de 8 personas en Estados Unidos y Canadá a causa de melones cultivados en México por las productoras agrícolas Malichita y Rudy.

También se reportó que entre octubre y el 7 de diciembre se contabilizan 359 enfermos, según investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EU y la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC).

Desde finales de noviembre de 2023 se detectó la presencia de brotes de salmonela en algunos melones contaminados. Ante lo ocurrido y para descartar problemas de salmonelosis en melones exportados de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo anunció la instalación de un Comité de Sanidad encargado de verificar esta clase de alimentos.

Desde el pasado lunes 11 de noviembre se investiga la ruta de la trazabilidad de la producción de melón.

Efectivamente el melón sale de Sonora, no necesariamente infectado, pudo haberse dado la infección de este producto en alguna de las etapas de procesamiento, no necesariamente cuidada", menciona Durazo.

De igual forma no aceptó que se responsabilizara directamente a productores sonorenses antes de que concluyan las investigaciones, calificando de "precipitada" la información.

Me parece que es precipitada la información que se ha dado, ubicando la responsabilidad en el producto y no aceptamos esta información en tanto no concluya el proceso de revisión", agregó. El líder del Ejecutivo apuntó que se espera que una vez que concluya la investigación pueda darse a conocer la posible causa de la contaminación.