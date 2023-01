CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).- Emilio Lozoya Austin podría llevar su proceso en libertad si repara el daño ocasionado al erario, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el mandatario se refirió al caso de Agronitrogenados y el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nosotros lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado en caso de Nitrogenados es una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta. Se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta”, indicó.

Emilio Lozoya busca llevar proceso en libertad

Emilio Lozoya, acusado de actos de corrupción, está a favor de llegar a un acuerdo reparatorio de 3.4 millones de dólares para poder llevar su proceso en libertad.

“Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o los jueces, que son al final los encargados de decidir sobre este asunto. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar”, enfatizó.

“Que se repare el daño al erario”, pide AMLO para que Lozoya lleve proceso en libertad, pero aclara 3.4 mdd “es muy poquito”. Foto: Especial

Pero a López Obrador le pareció “muy poquito” la oferta de Lozoya Austin para reparar el daño del que aún no se cuantifica de cuánto fue.

“Ah no, es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y Pemex, pero no esa cantidad, no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. No es, estoy seguro que esa cantidad de 3.4 millones de dólares no, no es, pero de todas maneras si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la Fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración que hay esa disposición para la reparación del daño, eso ayuda mucho y nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del País”, dijo.