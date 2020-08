Que se difunda el video que Lozoya entregó a la FGR por TV y redes sociales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al considerar que es un asunto de interés nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se difunda, sin violar el debido proceso, los detalles de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en el caso de presuntos sobornos para la aprobación de la Reforma Energética, y que se divulgue en televisión abierta el video que entregó Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que se buscará recuperar todo el dinero público robado en este caso y si se quiere juzgar a los expresidentes, será mediante una consulta pública, pero donde se garantizará la defensa de los exmandatarios.

“Yo sostengo tres cosas con respecto a la Fiscalía y el Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar, le tengo confianza al fiscal general, le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad.

“Si hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber lo que denunció el señor Lozoya

“Se debe de conocer todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos. Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya la Fiscalía, conocer todo, porque esto ayuda a purificar la vida pública, nada de ocultar, transparencia completa.

“Dos, recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio, esto es devolver a Pemex lo que se sustrajo, devolver a la nación todo.

“Tres, si están inmiscuidos los expresidentes, consulta ciudadana que el pueblo decida si se les juzga o no. No es venganza, para que no queden dudas que no haya ambigüedades en caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos tienen derecho a la defensa, no es juicio sumario”.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que esto mismo aplica en el caso de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Estoy seguro que si se actúa de esa manera se va contribuir mucho en la lucha contra la corrupción en México para desterrar la corrupción. Es el momento, tanto en este asunto, como el que se está ventilando en Estados Unidos con García Luna. Ese es un asunto delicadísimo, no se puede volver a presentar algo así que los responsables de la seguridad pública estén al servicio de la delincuencia.

“Fue algo gravísimo, el gobierno al servicio de la delincuencia, entonces eso también debe de atenderse de la misma manera”, agregó.