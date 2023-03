Que próxima presidenta del INE simpatice con Morena es legal y completamente válido: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es legal y moralmente válido que la próxima presidenta del INE simpatice con Morena, pues lo más importante es que las servidoras públicas sean íntegras, imparciales y honestas.

Para empezar más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, eso es demostrable, si hay una elección esa mitad tiene posibilidad de participar, si participa cuando simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos si no lo prohíbe la ley. Sí en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir; dirigentes de partidos no pueden estar en estos cargos” dijo.