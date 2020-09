Que patenten la solución: López-Gatell a exsecretarios de Salud sobre fórmula para acabar con pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a seis exsecretarios de Salud a "patentar" la fórmula que sería útil para terminar con la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en seis u ocho semanas.

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario ante preguntas de la prensa, declaró:

Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en 6 u 8 semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo, puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa, solo China dio por terminada la epidemia, pero hemos visto que en otros países de Europa ya se registran rebrotes".

Cabe destacar que lo anterior fue luego de que Mercedes Juan, Salomón Chertorivski, Julio Frenk, Guillermo Soberón, José Narro, y José Ángel Córdova Villalobos dieron a conocer un documento en el que señalan que controlar la contingencia por Covid-19 podría ocurrir en un periodo de 6 a 8 semanas.

En el manejo de la epidemia de #COVID19 debemos buscar el balance entre salud y economía porque es imposible perpetuar el confinamiento. No existen fórmulas únicas ni mágicas para conciliar estos dos ámbitos. Hay que recordar que todos los países estamos en riesgo de rebrotes. pic.twitter.com/PEfJUTpRF9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 10, 2020

Por lo que el funcionario federal los invitó a compartirle la información a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como al canciller Marcelo Ebrard Casaubón (SRE).



"Siempre es alentador ver que la gente tiene iniciativa, llama la atención el tiempo de la fórmula porque es el tiempo que estimamos que durarán las curvas epidémicas, hemos comentado sí y solo sí se cumplen elementos de comportamiento social tendremos reducción en 6 a 8 semanas, es coincidencia que lo presenten ahora, no sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos que lo hayan hecho antes, pero si hay una fórmula tan innovadora lo hubieran presentado antes, no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno", puntualizó.



El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo desconocer si este documento fue auspiciado por un partido político, ya que enfatizó que el encuentro “Pensando en México” fue patrocinado por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Me decían que el domicilio de identidad del documento tiene la dirección de Movimiento Ciudadano en la colonia Nápoles, y aparece que en la convocatoria participan senadores y militantes, no sé si esto tiene que ver con algún tema político. Habrá que ver si estos exsecretarios tienen una vinculación de sentido político… Tomémoslo como una contribución filantrópica”, indicó el doctor en epidemiología.

Aunado a que manifestó sentir curiosidad acerca de si los extitulares de la Ssa se pronunciaron sobre el tema de carencia en infraestructura y personal médico.

"No se si hablan de la carencia de hospitales, a lo mejor lo abordan, dada la capacidad que tienen, digo por la experiencia que tienen, en particular el ex secretario Narro por su experiencia reciente", apuntó sobre la materia.

Finalmente, López-Gatell les envió un saludo. En el documento de los extitulares de sanidad se lee: “Este propósito puede ser la base para restablecer la coordinación con todos los gobiernos -federal y estatales- con todos los sistemas de salud, públicos y privados, los cuales, a partir de los mapas de infección, pueden planear las medidas subsecuentes hacia un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia (el tiempo promedio que han necesitado otros países en ese objetivo)”.