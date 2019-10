"Que no se confunda y que no mienta, somos apartidistas", responde Coparmex a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, contestó a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por la postura del organismo empresarial sobre la ley aprobada para combatir a las empresas factureras.

"El presidente López Obrador señaló en la conferencia de prensa que veía en la Coparmex un partido político. Yo quiero decirle al Presidente que no se confunda y que no mienta. La Coparmex es una institución que tiene 90 años impulsando los principios de la democracia laboral, impulsando la economía de mercado y la responsabilidad empresarial. Hemos sido, somos y seremos apartidista"



Entrevistado después de reunirse con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el empresario dijo que la Coparmex mantendrá su postura de crítica al gobierno federal en las medidas con las cuales no esté de acuerdo el sector patronal.



"Jamás vamos a renunciar a nuestro derecho ciudadano de estar interesados en lo público. No aceptamos ni de él ni de nadie la censura. Más allá de señalamientos vamos a ejercer nuestro derecho a juzgar cada una de las posturas del gobierno federal", dijo.



En ese sentido, dijo que el organismo apoya el combate a la evasión fiscal a partir de la simulación de facturas, está en contra de que se afecte a los contribuyentes cumplidos.



"Es absolutamente falso lo dicho por el presidente López Obrador en el sentido de que la Coparmex apoya a las empresas factureras. Apoyamos el esfuerzo del gobierno federal en contra de las empresas factureras, es una competencia desleal y deben ser absolutamente combatidas y erradicadas. Lo que decimos es que este propósito no puede tener como consecuencia una vulneración de los derechos de seguridad jurídica y defensa de los nuevos contribuyentes", dijo.

La Coparmex también utilizó sus redes sociales para responder al presidente López Obrador.



En ese sentido, dijo que en conjunto con el PRD analiza la posibilidad de imponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley contra las factureras además de que ejercerá su derecho a ampararse.



"Un gobernante despótico puede negarle a los ciudadanos el derecho de legítima defensa conforme a las leyes. Nadie puede señalar que hay un sabotaje legal y que se está excediendo cuando se está ejerciendo un derecho jurídico establecido. Ni el señalamiento de un presidente ni el señalamiento de un funcionario van a amedrentar la acción de la Coparmex", añadió.