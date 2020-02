"Que les costaba perder media hora”, abuelito de Fátima culpa a escuela

CIUDAD DE MÉXICO.- El abuelito y la tía de Fátima dieron una entrevista exclusiva para El Heraldo Radio y explicaron que era falso que los padres de la menor cuenten con una discapacidad y que estuviera mal atendida.

Miriam, la tía de Fátima, declaró que los padres de la menor viven separados, pero es falso que la niña y su hermanito estuvieran mal atendidos.

El papá no tengo conocimiento de que tenga ningún déficit mental y la mamá igual a lo que han dicho, pero yo creo que si lo tiene o no impide que busque a su hija, ella ha estado en todo momento para buscar a su hija, se le ha apoyado en todo momento, no ha podido ni siquiera dormir por buscar a su hija.