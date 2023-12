¿Qué es el "efecto cenicienta" en la relación padrastro-hijastro?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una entrevista realizada por el youtuber Mr. Doctor, a la popular tiktoker Jennifer Espinoza, mejor conocida en redes como jlynsky23, generó debate en redes sociales gracias a las fuertes experiencias que tuvo a lo largo de su vida.

Unas de las cosas que más ruido generaron entre los usuarios de redes sociales fue la relación con su madre y su padrastro. Según detalla la joven, la pareja de su madre no la quería y que incluso llegó a sugerir que deberían de "regalarla".

Me llevó al Estado de México y ella (su mamá) ya vivía con una con su pareja, este el señor era mayor, mucho mayor que ella y era abogado, entonces el señor no me quería a mí o sea el señor le decía que me regalara"