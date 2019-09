¿Qué debes saber sobre la propuesta para despenalizar el aborto en Oaxaca?

OAXACA.- Hoy miércoles, Oaxaca podría convertirse en el segundo estado que permita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por todas las causas. En el 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en la que se permite realizarlo.



¿Qué es el aborto?



El aborto es la interrupción del embarazo. Cuando es bajo el Estado, se le llama Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y está permitido hasta las 12 semanas de gestación.



¿Por qué se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación?



Hasta las 12 semanas de gestación, el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la vida humana de la animal o vegetal. Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, define en su ensayo "La interrupción del embarazo antes de las 12 semanas" señala que debido a que hasta ese periodo un feto no ha desarrollado la corteza cerebral es la "razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano.

El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano".Sí, ese estado permite la ILE en casos de violación, malformación del feto y riesgo médico para la madre, amparado en la NOM-046.La propuesta es reformar los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y modificar diversos requisitos para poder practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.El delito de aborto no será sancionado cuando el embarazo sea resultado de una violación, aun si no existiera denuncia por ese hecho y se elimina la temporalidad de tres meses para practicarlo. Tampoco acreditará sanción cuando sea resultado de una inseminación artificial no consentida.Las mujeres cuya vida corra peligro, cuando el producto presente alteraciones médicas o congénitas podrán interrumpir su embarazo legalmente, requiriendo sólo la opinión de un especialista.

De aprobarse el proyecto, el sector Salud estaría obligado a garantizar el acceso a la interrupción de la gestación hasta las 12 semanas. Después de este periodo sí se aplicarán sanciones que incluyen prisión y trabajo comunitario.La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un documento en el que aclara que es un derecho humano de las mujeres el poder decidir sobre su cuerpo, por lo tanto ellas deben decidir si interrumpen o no un embarazo.El proyecto se construyó con organismos de la sociedad civil y se presentó en coordinación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir y Mexfam, grupos que participaron en foros de información para legisladores.Los grupos afines a las iglesias son los que se encuentran en contra de que las mujeres interrumpan sus embarazos no deseados. Incluso, algunos legisladores, quienes llevaron a un sacerdote a un foro del tema, en el que rezó.