Puestos de comida de la CDMX reciben a clientes sin cubreboca a pesar del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo por la tarde, sin mayor preocupación por el coronavirus, los capitalinos y diversos turistas se dieron cita este domingo en el centro de Coyoacán en la Ciudad de México.

Como es costumbre, la tradicional cafetería El Jarocho se abarrotó de visitantes que aprovechaban las bancas de la banqueta para descansar un momento.

Durante un recorrido realizado por El Universal, se observó que los puestos de comida, artesanías, juguetes, entre otros, recibieron a diversos transeúntes que no evitaban contacto ni portaban cubrebocas.

Entre los puestos está el de Paco, quien pensó que con la emergencia sanitaria del coronavirus, tendría éxito vendiendo cubrebocas hechos de tela de algodón y con estampados de oso, cerdo, "Pikachú", entre otros. Sin embargo, aseguró en entrevista que no fue así pues a la gente parece no importarle el riesgo de contagio.

"Como que nadie quiere, hasta que no vean la situación más grave entonces sí, pero ahorita nadie se interesa, es más, dése una vuelta y va a ver que nadie trae cubrebocas, es más, ni usted trae", bromeó. El comerciante aseguró que a la gente "no le importa su salud, como que nadie se 'paniquea', no están preocupados y no es para preocuparse pero es una prevención nada más".

Cada cubrebocas cuesta 40 pesos y el vendedor afirmó que no son chinos, son hechos por manos mexicanas y confió en que con el paso de las horas venderá toda su mercancía.