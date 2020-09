"Puertas abiertas a la fuerza; no hay incriminados": CNDH sobre toma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió respuesta a la misiva de María Icela Valdez Chaidez, María Maribel Medina Mendoza, Ana María Maldonado Chávez, Martha Leticia Priego Córdoba, Martha Castillo Olmedo, Carlos Vanda Márquez, Adán Oswaldo Arenibar Banda, Pedro Maximiliano Medina Mendoza, Sergio Elvín Guerra Medina y Delia Icela Quiroa Flores Valdez e hizo una serie de aclaraciones sobre la toma de las instalaciones ubicadas en la calle de República de Cuba No.60 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El organismo autónomo indicó que los días 2 y 3 de septiembre se trabajó normalmente en las oficinas de la CNDH, con presencia de todo el personal, incluida la presidenta Rosario Piedra Ibarra.

Puntualizó que la titular de esta Comisión recibió a las víctimas que se encuentran en plantón en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el día miércoles 2 de septiembre y se acordó trabajar en apoyo a sus peticiones que consta en una minuta suscrita por ellas, el personal de la Comisión y la Directora de la CEAV.

Señala también que a pesar de los acuerdos, las señoras Silvia Castillo y Marcela Alemán, y el esposo de esta Roberto Cuello, decidieron permanecer en la sala de juntas de las oficinas, luego el matrimonio Cuello-Alemán se retiró el jueves 3 de septiembre, quedándose la señora Silvia, a quien se le unió Delia Icela Quiroa. Ambas durmieron esa noche en las instalaciones de la CNDH y quedaron custodiadas por cuatro policías para garantizar su seguridad.

El órgano garante precisa que no abandonaron a Silvia y a Delia, es decir, la presidenta no se retiró dejándolas a su suerte, sino que el viernes 4 de septiembre ya no pudo ingresar porque se apoderó de las instalaciones un grupo perteneciente a dos colectivos y ya no dejaron entrar a los empleados y a los que estaban laborando los sacaron con amenazas.

Asegura que no se dejaron abiertas las puertas de Cuba 60, sino que fueron abiertas a la fuerza por los contingentes de los colectivos y se evitó la utilización de la fuerza pública en respeto a sus derechos humanos.

En su comunicado la CNDH señala que no tiene planteado dejar de cumplir los compromisos que adquirió el 2 de septiembre con las víctimas, pues han trabajado en ellos con las autoridades responsables.

Con respecto a las declaraciones de Silvia y Marcela, refirió el organismo, que son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la posición institucional de la CNDH. Sólo se les facilitaron los medios para emitir su postura y, aclara, que la única vocera de la Comisión es su presidenta, quien no comparte ni compartirá posturas confrontación.

Refiere que el apoyo que reciben las señoras Silvia y Marcela se dará con el mismo compromiso como con el resto del grupo de víctimas que se encontraban en el plantón de la CEAV.

Apunta que las víctimas que suscriben la carta pueden estar seguras de que la CNDH está lista para apoyar sus demandas, en las que ya se está trabajando conjuntamente con la CEAV y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Y explicó que no hay ninguna publicación institucional que incrimine a ninguna de las personas firmantes de la carta, ni de los hechos violentos de los últimos días. Si existe la desconoce y la rechaza, insisten en que la única vocera de la Comisión es Piedra Ibarra.

Por último, convocaron a los grupos que ocupan las instalaciones de la CNDH en la calle de Cuba al diálogo para encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.