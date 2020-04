Proyectan fin de epidemia por Covid-19 para el 25 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, proyectó el fin de la epidemia por coronavirus o Covid-19 para el 25 de junio en el Valle de México, siempre y cuando se mantengan las medidas de Quédate en Casa, Sana Distancia y de mitigación entre la población.



Esta mañana, las autoridades determinaron extender la Jornada de la Sana Distancia hasta el 30 de mayo por coronavirus o Covid-19.

“Esto con el propósito de conservar las medidas de mitigación que están dando resultados, pero también recomendaron el estricto cumplimiento las estas medidas”.



El funcionario de Salud expuso que los científicos también propusieron regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación; segmentar la movilidad en el territorio nacional con mecanismos de contención geográfica para que las personas que viven en zonas de baja transmisión no se desplacen a otras, y los que viven en zonas de alta transmisión no vayan a zonas de baja transmisión.

Expuso que también se propone que aun después del 30 de mayo continúen las medidas de protección para los adultos mayor, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, uno de los grupos más vulnerables al coronavirus.



Así, en las proyecciones, el próximo 1 de junio podrían comenzar a recuperarse de manera escalonada las actividades económicas y sociales.



López-Gatell explicó que en los municipios donde hay nula o baja transmisión, podría retomar sus actividades, como el regreso a clases, a partir del 17 de mayo.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "la semana próxima, el martes que corresponde informar sobre salud, vamos a invitar al secretario de Educación para que, a partir de estos elementos, ya se pueda proyectar no solo el reinicio de clases sino cómo recuperar lo que se ha perdido".

Además, reiteró el "llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. Es lo mejor, no es un conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo, especialistas y científicos. Lo más importante es la salud, es la vida".



López-Gatell señaló que si bien el país aún no se encuentra en Fase 3, hay zonas "a las que hay que tratar como Fase 3".