Protestan en Chiapas por el feminicidio de María Luisa, indígena adolescente embarazada

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.- Residentes del sureste de México salieron a protestar el martes para condenar la impunidad en torno al asesinato de María Luisa Entzin, una joven indígena de 17 años que se encontraba embarazada de ocho meses, en medio de un preocupante aumento de la violencia feminicida en el estado de Chiapas.

Durante la manifestación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los participantes expresaron su indignación al denunciar que Diego Pérez, esposo de Entzin, la había asesinado el 15 de noviembre en su hogar con un disparo en el pecho.

Artemio Entzin, el padre de María Luisa, relató a la agencia EFE que su hija había sufrido violencia por parte de su pareja durante los dos años de matrimonio, y a pesar de sus numerosos intentos de separarse, Pérez siempre se lo impidió.

El joven, aseveró el progenitor, ya había intentado matarla a golpes, por lo que incluso le provocó un aborto con tres meses de gestación.

Artemio agregó que teme que la fiscalía no haya aplicado el protocolo de género en la indagatoria.

Me trajeron hasta el ministerio de Tuxtla (capital de Chiapas), no sé si fue la fiscalía de San Cristóbal a recoger la evidencia, ya no supe porque no me recibieron al Diego López en San Cristóbal y tampoco me dieron ningún papel, ahora temo que salga libre”, dijo el hombre.