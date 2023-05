Protege a tu mascota del calor

Al igual que los humanos, los perros pueden sufrir golpes de calor, quemaduras y deshidratación que pueden llevarlos a la muerte.

"Es muy importante cuidar a las mascotas en este clima de los cambios de temperatura, desgraciadamente pensamos que podemos sacar a nuestra mascota a cualquier hora del día y no es así, ellos están más cerca del piso que nosotros y no tienen una ropa que les proteja, a pesar de tener pelo largo o duro", explicó Félix Betancourt, ex presidente del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco (Comvepej).

Su cercanía con el piso hace que los perros sientan hasta cuatro grados más de calor que el humano, lo que afecta más su salud.

Betancourt refirió que el mejor horario para sacar a las mascotas es antes de las 11:00 horas o después de las 18:30, cuando el Sol no calienta a plomo.

Además, perros que tienen el pelo largo no deben ser rasurados o rapados, pues esto los deja más expuestos al calor y a sufrir quemaduras.

"Está comprobado que el pelo está diseñado para cada una de las razas, para ser un aislante térmico, tanto para el frío como el calor, si se rapan pueden tener mayor aumento de su temperatura corporal".

El veterinario recordó que los perros controlan su temperatura a través del jadeo, con la lengua, y en razas "chatas" no pueden hacerlo o se les dificulta.

Por esto, dijo, no se recomienda sacarlos ni en caminata y mucho menos corriendo a la par de una bicicleta, pues con las altas temperaturas podrían colapsar.

Es importante que, ante un golpe de calor, se lleve a la mascota, de inmediato, al veterinario, para que, a través de soluciones intravenosas y con mantas mojadas o húmedas, vaya regulando su temperatura gradualmente y no de golpe.

"Un golpe de calor para un perrito es muy peligroso y desgraciadamente los dueños, por querer ayudar a sus mascotas, utilizan agua con hielo o inclusive el chorro de la manguera, corriendo el riesgo de causar una trombosis sanguínea en el animalito".

Los síntomas de un golpe de calor en un perro son: jadeo extremo, respiración agitada, imposibilidad de respirar, no tener coordinación y el desmayo.

Betancourt dijo que en esta temporada es muy frecuente que los animales sufran golpes de calor. Tan sólo en la clínica donde labora, hace un par de días murió un can debido a esto.

"Es muy común en estos tiempos recibir pacientes por hipertermia o choques térmicos (...) recibimos, generalmente dos o tres casos de golpe de calor al mes".

Otro riesgo de exponerlos al Sol y sacarlos en horas inadecuadas es que pueden sufrir quemaduras en sus cojinetes, lo cual es muy doloroso, ya que les deja la piel expuesta.

Además, pueden tener quemaduras o daño en la piel que, a la larga, les causa cáncer u otros padecimientos graves.

"Puede causarles una dermatitis hasta problemas oncológicos, esto por estar expuestos a la radiación del Sol".

El especialista sugirió estar al pendiente de la mascota y acudir al veterinario para que este les dé las recomendaciones óptimas para cada raza.



Bien protegido

- Evita sacarlo a caminar o hacer ejercicio cuando el Sol pega a plomo

- Mantenlo hidratado con agua limpia y fresca, en cantidad suficiente para su raza

- No lo dejes encerrado en el auto

- Asegúrate de que tenga un lugar de sombra y fresco en su espacio

- Cuida sus cojinetes, pues éstos podrían quemarse

- Puedes darle uno o dos hielos saborizados con fruta natural o colocarlos en su agua