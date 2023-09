Protección Civil de Tlaxcala coloca "teibolera" en sus cascos en vez del bastón de Esculapio

TLAXCALA, Tlaxcala.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala (CEPC) quitó de los cascos que conforman los uniformes oficiales de su personal el bastón de Esculapio que aparece en centro del símbolo de la Estrella de la Vida y lo sustituyó por la figura de una bailarina de table dance.

Activistas y usuarios de Internet exhibieron lo ocurrido luego de que el titular de la dependencia, Juvencio Nieto Galicia, se presentó a las actividades de combate de un incendio ocurrido el pasado lunes en una fábrica de tinacos, en el municipio de Yauquemehcan, donde él y el personal a su cargo portaron cascos con alteraciones en el símbolo que representa a las instituciones y profesionales que forman parte de las corporaciones de los servicios prehospitalarios y de rescate.

En las entrevistas a los medios de comunicación se observa con un casco rotulado en la parte frontal con un símbolo de la Estrella de la Vida, que en vez de tener al centro el bastón de Esculapio, tiene la silueta de una bailarina de tubo o table dance.



Lo anterior provocó críticas entre los cibernautas y activistas, quienes calificaron la alteración a esa simbología relacionada con la protección de la vida como una falta de profesionalismo; además, de escaso compromiso por parte del Gobierno local, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el mejoramiento del contexto social de Tlaxcala que está estigmatizado por la práctica de trata de personas con fines de explotación sexual forzada.

Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro estado; no puede ser cierto esto, no puede ser que un director de protección civil haya osado realizar esta tontería. No podemos permitirlo”, apuntó la activista Yeny Charrez.