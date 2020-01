Profeco detecta "gusano" en bombas para robar gasolina

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que inspectores de la institución han encontrado un nuevo dispositivo “en forma de gusano” dentro de bombas de gasolina, el cual robaba entre un 16 y 17% del litro de combustible supuestamente entregado.



En conferencia de prensa y al presentar el índice semanal de “Quién es Quién en los precios de los combustibles”, el funcionario federal detalló que estos dispositivos fueron encontrados en Gómez Palacios, Durango y que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).



“En Gómez Palacios, Durango, el pasado 22 de enero encontramos otro rastrillo, otra novedad, es esa especie como de insecto, tiene forma de insecto, ahí alargado que conecta artificialmente muchos puntos del control, del centro de control de la bomba. Dos bombas tenían este aditamento, este rastrillo, esta especie de diablito para controlar y estaban dando más o menos de 16, 17% de menos en cada litro”.

“Todas las bombas estaban alteradas, pero por estas dos presentamos ya una denuncia ante la FGR, porque esto no es una trampa, esto es robar tal cual, descarado”.“Este aparato que tiene distintas versiones, ustedes ya han visto varias de ellas. Tiene una figurita parecida a algún tipo de insecto, los primeros que vimos eran un cubito que encimaba”.Indicó que el 80% de las gasolineras que revisaron la semana pasada dieron litros completos, sin embargo, en 20% es en donde se han encontrado distintos tipos de problemas, “y haciendo un muestreo del trabajo que hemos realizado, no pasa del 7% de las bombas inmovilizadas que utilizada este dispositivo”.“En verificación de gasolineras atendimos 338 denuncias a través de la app de Litro por Litro y lo hicimos con 217 visitas o verificaciones, todas permitieron verificar en esta semana. Hubo 30 bombas inmovilizadas por no dar litro de litro”, agregó.