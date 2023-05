Profeco: ¿Cuáles son los tops deportivos mejor calificados?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enlistó cuáles son los mejores y peores tops deportivos para hacer ejercicio.

De acuerdo con la dependencia, en el mercado hay tops deportivos de excelente calidad, sin embargo, hay algunos cuya tela no es la que indica en su etiqueta y tardan mucho en secar el sudor.

Para determinar cuáles son los mejores y peores, la Profeco analizó trece de estas prendas en un estudio que se publicará en la Revista del Consumidor del mes de mayo.

Entre lo que se revisó a los tops deportivos está lo siguiente:

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo a El Universal que algunas de las prendas revisadas son de la marca Adidas, Danskin, Everlast, Fit, Reebook, Puma y Nike, y que en general todas mostraron resultados “excelentes” o “muy bien”.

No obstante, mencionó que si bien algunas traen detalles menores en su etiquetado, hay una marca que es la más “malita”.

La única (marca) más malita es la que se llama FIT, porque tiene el etiquetado muy incompleto, no cumple, porque muchas cosas que deben de venir en la etiqueta sobre lavado y cuidado no lo traen, no traen nada”, dijo.