Primera declaración de AMLO tras denuncia de Lozoya: "Auténtica muestra de desfalco a Pemex"

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque aún no la ha terminado de leer, la denuncia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde involucra en actos de corrupción a tres ex presidentes y a varios políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es “mucho más fuerte” y “muy grave”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Zacatecas.



“Todo indica que es cierta, no es apócrifa, que fue la denuncia que presentó a la procuraduría, que ese documento es auténtico, lo que se está dando a conocer en las redes…es mucho más fuerte, una denuncia muy grave, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, dijo.

López Obrador consideró que “desde luego tienen que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados”.

El mandatario resaltó que es importante que, además de que el pueblo conozca los hechos de corrupción que se narran en la denuncia de más de 60 hojas, que se devuelva lo robado.

"Estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas, la empecé a leer porque es mucho dinero el que se utilizó para pagar mordidas, si se demuestra lo que dice el señor Lozoya, es mucho dinero”, dijo.

Y, agregó, si se llegara a los ex presidentes, será necesaria la consulta ciudadana para juzgarlos y que se haga todo en el marco de la ley.

A los involucrados en la denuncia de Lozoya y que ya empezaron a deslindarse de las acusaciones, el Presidente envió un mensaje:

“Yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer, el tribunal que juzga a los seres humanos, es el tribunal de la conciencia de cada quien, el que nada debe, nada teme”, dijo.

Y agregó: “Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen; nosotros no estamos persiguiendo a nadie, que se acabe el bandidaje oficial, que ya no haya Lozoyas y Garcías Lunas, para que quede más claro”.

López Obrador dijo que su gobierno busca limpiar de corrupción al País y si se enojan “quién les manda”.

“¿Querían triunfar a toda costa sin obstáculos morales de ninguna índole?, ¿tranzar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y ya. Y el que no tiene ningún tipo de delito, no tiene porqué preocuparse”, dijo.