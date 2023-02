Priista da "regalazo" a diputada trans para que escuche reggaetón; le gusta La Bellakath

CIUDAD DE MÉXICO.- Priista regala audífonos a diputada trans para “escuchar reggaetón”.

Luego de que en días pasados la diputada trans María Clemente García, de Morena, acusó clasismo en un gimnasio de la Ciudad de México porque no la dejaron escuchar reggaetón, la priista Cynthia López Castro le regaló unos audífonos.

Las diputadas compartieron en redes sociales su encuentro, "porque más allá de los colores nos une la Ciudad de México".

Traigo un regalazo que le urge a mi amiga, unos audífonos para María Clemente , para que ya pueda escuchar su reggaetón y no se nos ande quejando en los gimnasios", expresó la diputada del PRI .

En otro video, la diputada García usó TikTok para saber a qué personaje histórico se parecía y compartió el resultado: "Lázaro Cárdenas, sí, yo quiero nacionalizar todo, también el reggaetón".

Mientras escuchaba reggaetón en un dispositivo móvil, María Clemente García acusó en días pasados clasismo y racismo en un gimnasio de la Ciudad de México.

En un video que circula en redes sociales, la legisladora de Morena fue exhibida mientras se ejercitaba y escuchaba música sin audífonos.

Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggetón", expresó la diputada García a un trabajador del gimnasio.

De acuerdo con la usuaria de Twitter @LuisafeCg, la diputada María Clemente Gracía acusó de "clasistas" a los empleados del gimnasio "porque no la dejan hacer lo que se le da la gana".

Tras el video en el que fue exhibida, la diputada escribió que ella cuando va al gym escucha reggaetón y carga con una bocina pequeña.

Quienes me conocen saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados", comentó.