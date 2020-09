Prevén recorte a seguridad personal de AMLO en 98%: Presupuesto 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la política de austeridad que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis del Covid-19, el rubro para su seguridad personal se prevé que disminuya en un 98.2%.



De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, la Oficina de Presidencia destinará para "Apoyo a las actividades de Ayudantía y Logística de la Oficina de la Presidencia de la República" un millón 45 mil 182 pesos, mientras que el año pasado este monto fue de 56 millones 224 mil 792 pesos.



La Ayudantía es el cuerpo de apoyo y seguridad que acompaña a todas partes al presidente López Obrador, después de que este desapareciera el Estado Mayor Presidencial (EMP). En su mayoría son mujeres y no portan armas.



De 20 integrantes que eran en 2019, este año pasó a contar con 15 elementos, quienes son encabezados por Daniel Asaf.



A pesar de que integrantes de su gabinete le han sugerido al presidente López Obrador tener mayor seguridad, el mandatario ha comentado que la gente lo cuida y "yo he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas".



En septiembre del año pasado, el presidente recordó que en sexenios pasados, los mandatarios contaban con el apoyo de 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, los cuales bajo su llegada pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



"Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, que contaba con ocho mil elementos, los cuales ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, y tenían mejores prestaciones. Pues bien, esta institución, mantenida por décadas, desapareció, y sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Forman parte, muchos de ellos, de la recién creada Guardia Nacional: ahora van a cuidar al pueblo.



"Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", dijo.