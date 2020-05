Positivos de Covid-19 sin síntomas no se registran en plataforma federal, advierte Salud Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La Secretaría de Salud en Yucatán advirtió que la plataforma del gobierno federal para reportar el número de casos de enfermos de Covid-19 no le permite adjuntar a todos los que salgan como positivos, sino únicamente a los que estén contagiados pero que presenten síntomas.

Se realizaron 119 pruebas en mercados públicos de la ciudad, resultando que 47 personas de esa zona dieron positivo a coronavirus, pero únicamente cinco pudieron ser ingresados en ese registro, "por los lineamientos del gobierno federal".



La misma dependencia del sector salud en Yucatán dio a conocer, mediante un comunicado, con el reporte diario de los casos de Covid-19, que formalmente en Yucatán se están haciendo alrededor de 380 pruebas diarias para confirmar casos de ese virus.

Aunque el martes para el gobierno local se confirmaron 47 casos de contagio de Covid-19, para el gobierno federal solamente serían cinco, pues los lineamientos aprobados no permiten colocar a los contagiados que hayan dado positivo pero que no tienen síntomas, por tanto aún no pueden ser considerados.



El lineamiento del gobierno federal, emitido a los estados del país, dice textualmente sobre los resultados de pacientes asintomaticos: "Pacientes SIN criterios operacionales de caso según el lineamiento de Covid-19 emitido por la DGE, por lo que nosotros al querer asegurar que exista el menor riesgo posible de contagios realizamos toma de muestra en paciente sin síntomas, obteniendo resultado positivo por lo que al no cumplir con la definición como lo marca la DGE, no se ingresan a la plataforma nacional".

Por otro lado, para el sector salud de Yucatán, ayer martes se detectaron 54 nuevos contagios de coronavirus: 29 en Mérida, 5 en Umán, 3 en Chemax,2 en Acanceh, Kanasín, Telchac Pueblo y Valladolid.

Uno en Chichimilá, Motul, Progreso, Samahil, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekom y Tixkokob.

En total, ya son mil 218 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado.

En este parte médico se informó de 6 fallecimientos más a causa del coronavirus.

Un hombre, de 55 años de edad, originario y residente de Progreso, con antecedentes de diabetes. Las personas con las que vivía se reportan asintomáticas.

Un hombre, de 56 años, de Mérida, con diabetes y obesidad. Sus contactos se reportan sin síntomas.

Hombre, de 72 años, de Valladolid, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con 5 personas, que no presentan síntomas.

Hombre, de 73 años, de Kopomá, con hipertensión y EVC. Vivía con 2 personas, que se reportan asintomáticas.

Mujer, de 79 años de edad, originaria y residente de Mérida, con hipertensión; no presentan síntomas las 4 personas con las que vivía.

Hombre, de 80 años, de Halachó, con antecedentes de hipertensión y enfermedad cardiaca. Vivía con 2 personas, que no tienen síntomas.

En total, son 116 las personas fallecidas a causa del coronavirus en Yucatán.

De los mil 218 casos confirmados, 779 ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. 189 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves. 134 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total.

La ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con Covid-19 en Yucatán es del 19%, mientras que el 28% de las camas en las áreas de cuidados intensivos destinadas para estos pacientes dentro del sector salud del Estado están actualmente en uso.

También se informa que, en operativo conjunto entre la Secretaría de Salud de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida se realizaron pruebas aleatorias a locatarios y personal que labora en los Mercados San Benito y Lucas de Gálvez para detectar casos de personas contagiadas que, al no presentar síntomas, pueden contagiar a otros locatarios o clientes.

En este ejercicio epidemiológico se tomaron 119 muestras, de las cuales 47 salieron positivas. De éstas, solo 5 casos pueden incluirse dentro de la plataforma nacional debido a que así lo establecen las directrices del Gobierno federal, por lo que los 42 restantes, por normatividad, no son considerados dentro de la estadística.

No obstante, el Gobierno del Estado, en aras de la transparencia durante esta emergencia sanitaria, reporta el desarrollo de este caso en específico, en este apartado especial.