Por qué pidió licencia Vanessa Rubio al Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-La senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI) pidió licencia este día como senador.

Según dijo, es para dedicarse “por un tiempo a la academia y consultoría”.

Rubio Márquez es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina del Senado, una de las principales posiciones de su bancada en la Cámara Alta.

La solicitud de licencia de Vanessa Rubio tendrá que pasar al pleno del Senado para su votación.

En el actual receso legislativo, se espera que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesione de manera presencial este lunes 20 de julio y se dé trámite a la petición de Rubio Márquez.

Solicité licencia para dedicarme por un tiempo a la academia y consultoría. Después de 26 años de trabajo en la administración pública tomo esta decisión personal y familiar. Siempre con la cabeza en alto,siempre comprometida con mi país.Ya con licencia, decidiré la mejor opción. — Vanessa Rubio Márquez (@VRubioMarquez) July 16, 2020

La carrera de Vanessa Rubio Márquez ha estado ligada a quien fuera candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade y al ex presidente Enrique Peña Nieto.



En su paso por las secretarias de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, pero sobre todo Hacienda y Crédito Público, Meade Kuribreña encontró con la colaboración cercana de Rubio Márquez, quien se integró siempre en el grupo compacto del entonces candidato.



Con el apoyo de Meade, en su segunda etapa como secretario de Hacienda, Vanessa Rubio fue la primera mujer en ocupar el cargo de subsecretaria de Hacienda y Crédito Público en la historia de la vida hacendaria del país, que la ubicó como una figura relevante.



De acuerdo con el perfil oficial, Rubio cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público, principalmente en el sector hacendario.

Acompañó a Meade en la Sedesol, pues entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, fungió como Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).



También lo hizo en la etapa de Meade Kuribreña como canciller, al ocupar, entre enero de 2013 y septiembre de 2015, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mi reconocimiento amplio a @VRubioMarquez, funcionaria pública ejemplar, gran parlamentaria y excelente amiga. Estoy cierto de que el espacio familiar y académico será para bien. Te deseo mucho éxito. pic.twitter.com/8NcLLP68fX — José Antonio Meade���� (@JoseAMeadeK) July 16, 2020



Antes, Vanessa Rubio ha trabajado en la SHCP como titular de Asuntos Internacionales; directora ejecutiva y gobernadora Pro Tempore de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC); gobernadora Pro Tempore ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); gobernadora temporal suplente ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) y directora para América del Norte, Asia-Pacífico y el Caribe.



Tuvo a su cargo la política de la hacienda pública a nivel internacional en organismos financieros como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de los Veinte (G20), el Grupo de los Veinticuatro (G24) y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).



Asimismo, coordinó los canales de finanzas de la presidencia mexicana del G20 durante 2003 y 2012, así como de la presidencia de México de APEC en 2002.

En la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) fue directora general de Comunicación, Difusión y Enlace Institucional, secretaria de la Junta de Gobierno, secretaria del Comité Consultivo y vocera.



Vanessa Rubio también ha incursionado en el ámbito académico; impartió cátedra por más de una década en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es coautora del libro "Redes de Influencia", publicado por Oxford University Press en 2009, y de diversas publicaciones en materia de finanzas internacionales, política internacional y educación financiera.

Su pedida de licencia de manera intempestiva se da en medio de la extradición de Emilio Lozoya a México.

“No sabemos si está involucrada en el caso Lozoya, pero sí es una licencia rara porque dice que se va a dedicar a actividades académicas y personales, cuando en este momento es poco probable que pudiera entrar a alguna universidad a dar clases o alguna actividad de este tipo, puesto que todas las programaciones están hechas”, indicó a Infobae México el politólogo Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York.

El periodista José Luis Benavides escribió en su cuenta de Twitter: “Parece que las Ex-Huestes de Peña empiezan a moverse antes del primetime de los videos de (Emilio) Lozoya; “Nombre unos genios” diría el clásico (sic)”.

Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana y acusado de recibir millonarios sobornos, ya está camino a México, con lo que se concreta una extradición que ha generado gran expectación porque podría suponer el principio del esclarecimiento de las redes de corrupción que imperaron durante la administración pasada (2012-2018).

Un portavoz del cuerpo nacional de policía de España dijo a The Associated Press que la aeronave que transporta a Lozoya despegó de Madrid el jueves a las 17.57 hora local (1557 GMT). El portavoz no tenía autorización para ser identificado por su nombre en reportes periodísticos.

España dio el visto bueno a la extradición del empresario y antiguo colaborador del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto por acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.

La llegada de Lozoya a Ciudad de México, que se prevé para la noche del jueves, “va a ser algo interesante, importante”, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar, considero, de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina del jueves.

La policía española arrestó a Emilio Lozoya en la ciudad de Málaga en febrero, en virtud de una orden internacional que le buscaba por sobornos de la constructora brasileña y por la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A fines de 2016, Odebrecht dijo que pagó 10,5 millones de dólares a los funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.

Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 2016, mientras gobernó Enrique Peña Nieto, de quien fue un colaborador cercano y previamente había trabajado en la campaña electoral de Peña, con lo que también existen investigaciones en marcha por si pudo desviar dinero de los sobornos a la campaña.

Aunque se le podría acusar de otros delitos, en el documento de los cargos contra Lozoya se alega que era tan corrupto que desvió dinero de un soborno destinado al antiguo partido gobernante para adquirir una casa de 1,9 millones de dólares para su familia.

Según documentos judiciales mexicanos dados a conocer por la Audiencia Nacional española a principios de julio, Lozoya pidió cuatro millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI —el partido de Peña Nieto— en 2012 pero luego se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa.

Aparentemente 2013 fue un año lucrativo para Lozoya. En los documentos judiciales se afirma que Odebrecht presuntamente le ofreció seis millones de dólares en sobornos con el fin de que le consiguiera un contrato para renovar una antigua refinería. A la larga, la firma brasileña le habría pagado cinco millones de dólares.

La empresa Altos Hornos de México, que posteriormente le vendió a Pemex una planta de fertilizantes a un precio inflado cuando Lozoya dirigía esta última, presuntamente le pagó 3,4 millones de dólares en 2012. Una vez más, el exfuncionario utilizó 2,58 millones de ese dinero para adquirir una propiedad en un elegante vecindario de la Ciudad de México.

Lozoya siempre ha negado haber cometido delito alguno, pero huyó de México y estuvo prófugo un mes en el extranjero hasta que la policia española lo arrestó en febrero.