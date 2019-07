¿Por qué a AMLO no le preocupa la economía?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía sigue creciendo, por lo que ese sector no le preocupa.



"Hay dos problemas que estoy atendiendo de manera directa, lo demás no me preocupa tanto, la corrupción es papita, el que haya bienestar no me preocupa, va a salir, la economía esta creciendo a pesar de que dicen lo contrario".





Afirmó que en el tiempo que llevan gobernando, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, además de que hay menos inflación que antes y que por primera vez en 36 años aumentó el salario mínimo en 16 por ciento.



"Eso no me preocupa, mi preocupación y mi ocupación está en dos asuntos, la salud y garantizar la seguridad, que haya paz y que haya tranquilidad en el País", afirmó durante un evento realizado por su visita a la comunidad del Hospital Rural de Ario de Rosales, en Michoacán.