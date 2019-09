Por muerte de menor llaman la atención a Semar

CHILPANCINGO, Guerrero.- Luego de acreditar el fallecimiento de un niño de 12 años durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a esta dependencia federal y a la Fiscalía General de la entidad donde ocurrieron los hechos.

Según la investigación realizada por el organismo autónomo, el 8 de abril del 2016, en la comunidad de "El Aguacate", un convoy de marinos perseguía un carro que transportaba a presuntos delincuentes. Cuando los sospechosos bajaron de su vehículo, los uniformados abrieron fuego contra ellos; sin embargo, las balas impactaron a un niño que se encontraba en el lugar.

La CNDH acreditó que los integrantes de la Semar hicieron uso excesivo de la fuerza letal en el operativo y no tomaron en cuenta los riesgos que eso implicaba:

"Se advirtió que, a pesar de que los integrantes de la Semar cuentan con un Manual de Uso de la Fuerza, no actuaron acorde con esos lineamientos, ya que desconocían su contenido y aplicación, y no contaban con capacitación alguna; además, incurrieron en falta de diligencia que derivó en el uso excesivo de la fuerza letal, al no ponderar el riesgo al que expondrían a la población de ‘El Aguacate’ al efectuar al menos 65 disparos".

Por otra parte, se acreditó una deficiente investigación de la Fiscalía Estatal sobre los hechos, pues no se aseguraron todos los casquillos percutidos ni se documentó la ubicación exacta de los mismos.

A pesar de que el ministerio público abandonó estas pruebas en el lugar del enfrentamiento, aseguró que sí había recuperado algunos casquillos, pero estos no pertenecían a ningún tipo de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

"Esto evidenció las irregularidades contenidas en las diligencias realizadas por el agente del ministerio público, quien también omitió requerir la bitácora de servicio del personal de la Semar, así como realizar dictámenes en materia de química forense y asegurar los vehículos involucrados (en el conflicto)", expresó el organismo autónomo.

Luego de estos acontecimientos, la CNDH también informó que la Semar ofreció apoyo psicológico a los familiares del menor de edad y los indeminzó.

No obstante, a través de la Recomendación 57/2019, el organismo autónomo reitreró al titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, que se debe reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima; se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, y debe cooperar en la queja y denuncia que se interponga contra seis elementos de la Marina que participaron en aquel operativo.

Mientras que al fiscal del estado de Guerrero, Jorge Zuriel, se le pidió declinar competencia a la Fiscalía General de la República para que continúe con la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación.