Por muerte de embarazada exigen a Guardia Nacional no encubrir elementos desde Derechos Humanos

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- El Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, exigió a la Guardia Nacional que no encubra a los elementos involucrados en el incidente donde perdió la vida una joven embarazada y un hombre de 54 años.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente de este organismo, informó que existen una gran cantidad de elementos por medio de los cuales se puede determinar la participación de elementos de la Guardia Nacional en el ataque de esta familia que se desplazaba en una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Texas.

La ubicación de la patrulla que seguramente cuenta con localizador satelital, la bitácora de trabajo y sobre todo porque al analizar las armas, el Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación dará con los responsables, hay ojivas, casquillos y testimonios y más elementos que por el momento no podemos decir. La Guardia Nacional sabe quiénes son los elementos que atacaron a la familia".

Trascendió que Miriam, víctima fatal, se comunicó vía telefónica con su hermana Alejandra, quien le dijo que elementos de Guardia Nacional los iban siguiendo y les disparaban sin razón aparente.

Exige Derechos Humanos a Guardia Nacional no encubrir en muerte de embarazada

Ramos pidió que las autoridades no encubran a los agresores y que no se les permita desertar.

Queremos decir que no los encubran, que no los protejan y que no permitan que deserten, tienen que enfrentar a la justicia, quiero hacer un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por quinta ocasión pidiéndole medidas cautelares para la población civil de Nuevo Laredo".

Dijo que esta solicitud obedece a que en la mayoría de los incidentes donde se registran pérdidas humanas, se trata de civiles, por lo que Derechos Humanos debe garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"En cinco ocasiones hemos pedido que se dicten estas medidas tomando en cuenta que las víctimas son civiles y se han negado. En 2019, la CNDH emitió medidas cautelares para el Estado de Tamaulipas y Nuevo Laredo y ahora no entendemos por qué no lo hacen. Las víctimas están siendo veladas en Funerales Valdéz y los lesionados están siendo atendidos en un hospital particular".