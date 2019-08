Policías violan a menor en patrulla, le preguntaron por qué caminaba sola en la noche

Una joven de 17 años denunció que fue violada presuntamente por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) dentro de una patrulla, por lo que la PGJ investiga estos hechos.



De acuerdo con la indagatoria, la víctima, quien denunció el hecho a la PGJ acompañada junto con su mamá, detalló que tras salir de una fiesta a la cual asistió con sus amigos, los tripulantes de una presunta patrulla la subieron por la fuerza y se turnaron para abusar sexualmente de ella.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en las inmediaciones de la colonia Petrolera, de la alcaldía Azcapotzalco, cuando la menor caminaba a su casa luego de salir de una fiesta. La víctima refirió que se percató que la patrulla la “rondaba”, por lo que aceleró el paso, aún así la alcanzaron y le preguntaron por qué caminaba sola a altas horas de la noche, que ese lugar “era muy peligroso”.

La joven les dijo que ya estaba por entrar a su casa y de manera desesperada y para evitar una agresión, empezó a tocar el timbre de una casa desconocida, pero nunca le abrieron; luego de eso los presuntos policías la subieron a la patrulla con el argumento que la “llevarían a su casa”, pero no fue así, ya dentro la sometieron y la violaron, consta en la declaración de la menor.



Sobre este hecho, la procuraduría capitalina ya inició la investigación correspondiente y ubicó la patrulla y se investiga a los elementos que la tripulaban.



Consta en la carpeta de investigación, CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-01/00487/08-2019, que se inició la indagatoria por el delito de violación agravada, que los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas en las inmediaciones de la calle Nopalita.



En el expediente, el testimonio de la menor de 17 años expone: “me subieron a la parte trasera, dos policías me agarraron de las manos y los pies, otro me quitó el pantalón y me bajo la pantaleta, luego la hizo a un lado y me penetró. Luego se bajó de la patrulla y siguió el otro, luego el otro y así pasaron los cuatro”.

Yo les dije que ¿por qué me hacían eso? No dejaba de llorar, pero ellos sólo se reían. Pataleé, empuje y di manotazos, pero no pude zafarme. Luego de que terminaron, me dejaron dos calles más adelante y me dijeron: “ahora si ya te puedes ir a tu casa””, narró la menor ante el Ministerio Público, luego de practicarle los exámenes médicos que confirmaron el abuso sexual.

La menor no vio el número de patrulla ni los nombres de los presuntos oficiales en las placas de identificación.

“Sólo recuerdo lo siguiente: todos ellos vestían el uniforme de color azul marino, tres de ellos con chamarras y con el emblema de la policía en el pecho del lado izquierdo, sin gorra ni sombrero, con botas negras”.