Policías de la CDMX son de los más vulnerables a Covid-19: Proceso

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) "son de los más vulnerables a Covid-19, ese enemigo invisible que ya se ha llevado a más de 60 de sus compañeros", indicó Proceso ayer 1 de agosto.

En "100% expuestos" de la periodista Sara Pantoja señala que los policías capitalinos laboran diariamente contra la delincuencia y violencia, pero ahora se suma la epidemia con "jornadas extenuantes de 24 por 24 horas. Muchos de ellos lamentan que a veces, sobre todo en este tiempo, la ciudadanía los agrede".

A inicios de julio, después de tres meses de cierre, se reactivaron parcialmente los establecimientos comerciales del Centro Histórico de la urbe a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se desplegaron cientos de agentes a la zona y también aumento el riesgo.

"En la esquina del Eje Central y Madero, la calle peatonal y comercial más transitada de la Ciudad de México, un uniformado apenas podía disimular su cansancio tras su cubrebocas y una careta que, además de protegerlo del inclemente sol dominical, le provocaba sopor", escribe la reportera.

El objetivo de los polícias es controlar el acceso a ese cuadrante, con indicaciones de “No puede pasar”; “Disculpe, no hay paso”; “No se puede, todo está cerrado”.

Los integrantes de la SSC-CDMX, que ascienden a más de 85 mil trabajadores operativos y administrativos, se ubican en tercer lugar por contagios del virus SARS-CoV-2, ya que la propia dependencia reporta al corte del 29 de julio 90 casos positivos activos, más de 500 recuperados y 60 decesos. La Secretaría de Salud está en la primera posición, seguida del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, de acuerdo a las autoridades locales.

Un oficial de 33 años, entrevistado por el semanario en su edición 2283, y quien solicitó "el anonimato por temor a represalias" declaró:

La gente nos maltrata porque no los dejamos pasar, se ponen pesados y nos insultan. Y eso me molesta, pero tengo que aguantarme porque aquí me dejaron y no me puedo mover".