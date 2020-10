Policía Federal desapareció por falta de rectitud, disciplina y moral, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido al mal ejemplo que impusieron las autoridades de la Policía Federal (PF) por no actuar con rectitud, y por faltarle disciplina y moral, la institución no se consolidó y tuvo que desaparecer.

Al encabezar la ceremonia de graduación de la 15 generación del Curso de Formación Inicial del Servicio de Protección Federal (SPF), y acompañado de su gabinete de seguridad, así como de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Presidente señaló que si una corporación que no tiene ética y no se caracteriza por la honestidad no puede servir al pueblo.

"La antigua Policía Federal no logró consolidarse porque se descuidó, le faltó disciplina, le faltó profesionalismo y sobre todo moral -no de las bases de esa corporación, no de los policías-, el mal ejemplo lo impusieron los de arriba, no actuaron ellos con rectitud y por eso la corporación no se moralizó.

"Y ustedes saben que una corporación que no tiene ética, que no se caracteriza por la honestidad, no puede salir adelante, no puede consolidarse, no puede servir al pueblo. Por eso desaparece la Policía Federal", refirió.

Asimismo, anunció que convocará a todo su gabinete para que se comprometan a que la seguridad de los inmuebles de todas dependencias del gobierno federal sean resguardadas por elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) y no por empresas privadas.

Voy a llevar a cabo una reunión de gabinete y les voy a tener ya el acta hecha para que voluntariamente firmen todos los secretarios y secretarias de que van a contratar sólo al Servicio Protección Federal", señaló.

El mandatario garantizó que los elementos del SPF tendrán buenos salarios y todas las prestaciones, así como protección a sus familias.

Señaló que cuando sale de gira y ve a personal de seguridad de empresas que resguardan las dependencias públicas les pregunta, en secreto, su salario y quienes le responden que ganan el salario mínimo y ninguna prestación.

"El gobierno no puede dar ese ejemplo, de modo que ahora todo el servicio se va a dar con la Policía Federal, con la corporación de ustedes, y les vamos a garantizar que tengan buenos ingresos y prestaciones como lo establece la ley, como es el derecho de ustedes, todas las prestaciones legales y la protección a sus familias", refirió.

A cambio de estos apoyos, el presidente López Obrador les pidió "entrega completa" a la causa de la protección y la seguridad pública.

"Que en donde estén representen con mucha dignidad a esta institución de Protección Federal, que actúen con honestidad y que esta corporación se fortalezca", dijo.