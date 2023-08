Polanco: Antros irregulares “disfrazados” de restaurantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos de Polanco acusan que bares y antros operan fuera de la norma, así como taxis irregulares que se organizan en sitios próximos a los centros nocturnos.

La noche del sábado pasado, el empresario Íñigo Arenas, de 41 años, acudió al establecimiento República, en Presidente Masaryk, previo a dirigirse al Black Royce, en Naucalpan, donde presuntamente le suministraron drogas en bebidas, las cuales limitaron su conciencia, lo que causó que muriera por una broncoaspiración.

Organizaciones vecinales señalaron que tanto clientes como habitantes padecen por las omisiones de las autoridades para ordenar la zona.

Aunque se anuncian como restaurantes, varios negocios de esa zona, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, operan como antros y centros nocturnos sin respetar el horario de operación que tienen autorizado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los lugares, concentrados en Presidente Masaryk y calles como Horacio y Galileo, deben cerrar a las 3:00 horas, pero llegan a extender su horario hasta las 7:00.

"Esos lugares, obviamente, no tienen uso de suelo de antro, porque en la Ley de Establecimientos Mercantiles establece que los antros son establecimientos de impacto zonal y aquí en Polanco están prohibidos, el único lugar en donde están permitidos es en el polígono hotelero".

Además, los casos de incidentes ocurridos a clientes tras salir de los bares tienen una constante: la presencia de taxis anómalos, señaló Trinidad Belaunzarán, presidenta del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México.

Fernanda era clienta habitual de Plaza Masaryk. En 2017, tras acudir al lugar y a un puesto de tacos, optó por tomar un taxi ante la falta de servicios privados de transporte. A minutos de haberlo tomado, perdió la consciencia y sólo recuerda haber sido víctima de tocamientos inapropiados por parte del conductor.

Esa noche había ido solo con un primo, pero él se regresó temprano. A pesar de haber tomado dentro del bar me sentía bien, al salir decidí comer unos tacos y fue ahí cuando me abordó el taxista, me decía que me cobraba más barato que el Uber y me subí", narró.