Pío López Obrador cumple 40 días sin declarar pese a promesa de AMLO: Señala Loret

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México prometió que su hermano Pío López Obrador y David León se presentarían a declarar ante la Fiscalí General de la República tras la filtración de un video donde el hermano del presidente recibe dinero, pero han pasado 40 días de aquel escandaloso aconotecimiento y Pío no ha dicho una sola palabra, explica en su columna para El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola.

La columna destaca que se "dedujo" que la exposición del video donde Pío recibe dinero, sería una oportunidad para que el Presidente demostrara que su lucha contra la corrupción era "legítima", pero han pasado 40 días sin que el hermano del presidente emita comentario al respecto.

"Ayer se cumplieron 40 días de esa promesa. La cuarentena de Pío. No ha sucedido tal declaración. De hecho, Pío López Obrador no ha emitido sonido alguno sobre el escandaloso asunto. No necesita. Su hermano lo protege. Impunidad garantizada", expresa.

El jueves 20 de agosto dio a conocer en Latinus los videos de Pío López Obrador y David León con los paquetes de dinero.