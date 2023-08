Pío López Obrador asegura que será Marcelo Ebrard quien gane la presidencia en 2024

MÉXICO.- Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que está convencido de que Marcelo Ebrard ganará la encuesta interna de Morena y posteriormente obtendrá la presidencia de la República en 2024.

Usando grupos de jóvenes y repartiendo folletos puerta a puerta, Pío López Obrador ha estado promoviendo las aspiraciones de Marcelo Ebrard en el estado de Chiapas.

Al unirse con el ex canciller en un evento con madres solteras en San Cristóbal de las Casas, Pío López Obrador animó a las asistentes a que, si son seleccionadas para participar en la encuesta de Morena, emitan sus votos a favor de Marcelo Ebrard.



Señaló que ha reunido a brigadas de jóvenes en los distritos electorales de Chiapas para promover el proyecto de Marcelo Ebrard casa por casa.



Expuso que hacen recorridos por el estado para entregar trípticos o periódicos, con el fin de impulsar al excanciller como la persona que dará continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación.



Solicitó a los simpatizantes "que nos ayude mucho a difundir la idea de que el mejor es Marcelo Ebrard. Es garantía de buen gobierno, es un hombre que ha dado resultados en los diferentes cargos que ha ocupado en la administración pública", expuso.



Recordó que en la definición del candidato presidencial en 2012, respetó la encuesta que dio por elegido a Andrés Manuel López Obrador y evitó una ruptura en la izquierda.



Por otra parte, dijo que es el único aspirante que ha realizado propuestas, como el plan ANGEL para la seguridad, el sistema universal de salud y recientemente, el Pasaporte Violeta para apoyar a mujeres jefas de familia.

El aspirante Marcelo Ebrard informó que el jueves 17 de agosto se realizará el sorteo para definir a los cuatro empresas que realizarán ejercicios espejo de la encuesta de Morena, que definirá al coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.



En conferencia de prensa, dijo que les darán un calendario para los pasos subsecuentes, con miras a que puedan prepararse para quienes los representarán en este proceso.



Por lo que hace a las empresas que cada quien presentó, porque habíamos pedido que la encuesta la hagan empresas de tu confianza, de cada participante y no que fuera una empresa que contrate Morena y no sepamos que resultado va a haber, ¿verdad? Si es confiable o no. Entonces, ya nos dijeron que es el 17 de agosto", puntualizó.