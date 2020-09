Pide intervención de FGR por toma de presa La Boquilla en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue y deslinde responsabilidades luego de que un grupo de agricultores tomó por la fuerza la presa La Boquilla, en Chihuahua.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que hay intereses políticos y electorales para tomar esa presa que proporciona agua también a Estados Unidos, para cumplir con un tratado vigente desde 1944.

Sí, hubo ayer una movilización de campesinos agricultores y políticos y tomaron la presa La Boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene que entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944, pero como hay intereses políticos electorales se agarrado esto de bandera muy lamentable lo que sucedió".

El presidente López Obrador destacó que de manera prudente la Guardia Nacional, se retiró de esa presa para evitar un enfrentamiento.

"En otra parte en otra presa hubo también enfrentamiento y se está haciendo la investigación de todo lo sucedido".

Señaló que la presa se tuvo que cerrar para no caer en la provocación, porque por la mañana se reunieron el gobernador de Chihuahua y dirigentes del PAN, quienes encabezaron un mitin y luego y luego hubo una marcha hacia la presa.

"Y ellos no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional y no confrontar a los manifestantes; ósea fue algo bastante bien orquestado, muy lamentable que esto suceda porque intervienen muchos intereses no sólo la cuestión política hay también una especie de 'huichicol' con el agua es el agua".