Pide don Jesús ayuda a AMLO para liquidar deuda de más de 1.4 mdp en hospitales ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes a las 5a.m. Jesús Villavicencio Pérez, campesino mexiquense, llegó a la puerta #1 de Palacio Nacional para solicitar ayudar al Gobierno Federal, ante la deuda de más de un millón de pesos con el Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) "Arturo Montiel Rojas", así como con un hospital particular, por el tratamiento médico contra Covid-19 para su cónyuge, informó Excélsior.

El peticionario expuso, de acuerdo al medio capitalino, lo siguiente:

Pedimos ser escuchados más que nada por el señor Presidente, de manera urgente, ya que desde hace más de dos meses estaba luchando en contra del Covid. Me atrevo a decir que lo ha vencido”.

La señora no era derechohabiente de esa institución de sanidad, por lo que requirió firmar un documento donde se comprometía a pagar todo gasto, el cual ascendió a 1 millón 158 mil pesos, por 57 días internada en el ISSEMyM, sostuvo su esposo en entrevista con Joaquín López-Doriga. Empeñó las escrituras de su vivienda para cubrir el monto y le dieron el alta el 3 de agosto de 2020, añadió.

No obstante, precisó que, en los días posteriores continuaba enferma y recurrieron a un hospital privado de Toluca, donde actualmente debe 250 mil pesos. Ahí a la señora no le permiten abandonar el lugar, hasta que reciban el dinero.

"Empezó su lucha, mi peregrinar y martirio desde el 8 de junio hasta la fecha, ya que ahorita se encuentra hospitalizada en un hospital privado. Por falta de recursos no había podido sacarla el día de ayer, ya me la habían dado de alta”, manifestó don Jesús.

Continúo "El sábado se puso grave, tuvo una recaída, y anduvimos peregrinando en un auto para ingresarla a un hospital público aquí en Toluca. No me la resolvieron y al no tener otra alternativa nos habíamos quedado sin oxígeno, traíamos un 'tanquesito' pequeño, tuvimos que recurrir a la institución privada como último recurso ya que su saturación había caído al 50%".

Hasta la fecha, Villavicencio Pérez subrayó que en total adeuda más de un millón 400 mil pesos, sumando el millón 158 mil pesos del centro público y 250 mil del particular. Personal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República le dijo que sería atendido a las ocho de la mañana de este 17 de agosto, por funcionarios federales.

Con información de Excélsior