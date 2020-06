Pide AMLO intervención de Canadá para que mineras paguen al SAT

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. ClarK, para que empresas mineras de ese país paguen adeudos al SAT y no se llegue a los tribunales.



“Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales, entonces aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá que nos ayude a convencerlos de que para que vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el SAT”.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que ojalá y el diplomático canadiense lo ayude a convencerlos porque con la crisis económica es muy importante que no se caiga la recaudación y su gobierno cuente con recursos suficientes.

El titular del Ejecutivo dijo que otras empresas han acordado pagar sus contribuciones, y estimó que serían 25 mil millones de pesos los que han ingresado a las arcas públicas.

“Lo que está pagado y lo que está por pagarse, comprometido, pero sigue recaudándose más, por eso muchas gracias a las empresas por su apoyo”.

Destacó que ya cumplieron con sus obligaciones Walmart de México, Femsa, IBM, y “a Totoya que también está haciendo trámites y a otros que están actualizando sus pagos y con esto nos están ayudando mucho”.