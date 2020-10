Pide AMLO elecciones limpias para este domingo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió elecciones limpias para este domingo, sin la “práctica deleznable” de entrega de despensas para traficar con la pobreza.

En su conferencia matutina señaló que este domingo se llevarán a cabo elecciones en Hidalgo y Coahuila, en el primero para presidentes municipales y el segundo diputados locales.

“Hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres que los ciudadanos participen y elijan libremente a sus representantes”, llamó.

El mandatario solicitó también que no haya injerencia intervencionismo de los gobiernos estatales y municipales, así como tampoco del Gobierno federal.

Que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable de entrega despensas y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos, que se haga valer el voto libre, secreto, que no haya presiones de ninguna índole, que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas”, manifestó.