Pide AMLO a maestros flexibilidad en calendario escolar

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Debido a la contingencia y paro de clases por la pandemia de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que, aunque se respetarán los derechos laborales de los maestros como las vacaciones, requerirá de su ayuda para ampliar, en caso de requerirse, el calendario escolar

El regreso a clases en las zonas en donde el avance de la epidemia lo permita, aclaró, será en acuerdo con los maestros.

Tiene que llevarse a cabo considerando los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones, pero con el ánimo también de que como siempre nos sigan ayudando para que si se presenta el caso se pueda reiniciar la labor educativa, se pueda ampliar, si se necesita ampliar luego del calendario, con la idea de que se repone ese tiempo de vacaciones a los maestros, en fin, que sea flexible”, dijo.



El mandatario explicó que antes de dar a conocer el plan de reapertura a la nueva normalidad, existía la propuesta de declarar que no se regresaría a clases en todo el País.

“Y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el País. Dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación, ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho, mucho, bueno los niños el esfuerzo que han hecho. No es tomar una decisión así, muy cercana a lo autoritario”, dijo.

Y agregó: “Porque se podría decir con eso, ‘ya se termina el curso el ciclo escolar’, pero imagínense todo mayo y todavía todo junio y habrá lugares en donde se pueda reiniciar”.

López Obrador precisó que dio la instrucción a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, de tomar en cuenta la opinión de los maestros y de las autoridades locales de cada entidad para llegar a un acuerdo.

“El lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región del País, cada estado”, dijo.

Moctezuma Barragán reiteró que se regresará a clases sólo cuando el semáforo esté en verde y sea seguro.

“Para que sepamos que es seguro tenemos el semáforo, la etapa verde es el regreso a la escuela y vamos a tener un proceso de limpieza de las escuelas, con agua y jabón se logra prevenir la supervivencia del virus”, explicó.

El funcionario adelantó que habrá filtros y que el “primer gran filtro” será la familia, antes de dejar a los niños en la escuela.

“Chequen la temperatura, que no haya ninguna manifestación de enfermedad, en la escuela habrá otro filtro sanitario”, añadió.