Pide AMLO a gobernadores opositores que proponen consultas no engañar al pueblo

CIUDAD DE MÉXICO.- No engañar al pueblo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de los estados de la Alianza Federalista que proponen consultas para ver si están de acuerdo en romper el Pacto Federal.

“Si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente, si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el Gobierno de un Estado y el Gobierno de la Federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe”, pidió el mandatario de México.

Aseguró que las participaciones federales llegan a tiempo a los Gobiernos estatales y como se establece en la Constitución de México.

“Dicen (gobernadores de Alianza Federalista) que los recortes nos afectan. ¿En qué les afecta si los recortes los está haciendo el Gobierno federal y aplican para los gastos del Gobierno federal?”, cuestionó.

AMLO: No les debemos un peso, y no daremos más a gobernadores. El apoyo es “directo a la gente” https://t.co/0aYUfBUAlZ — Ojo_tres (@ojo_tres) October 28, 2020

Destaca incongruencia en entidades

“Aquí en la Presidencia se gastaban 3 mil 600 millones de pesos, como ya no hay Estado Mayor Presidencial ya no se utilizan aviones y helicópteros, estamos ejerciendo ahora 600 millones, estamos ahorrando 3 mil millones”, puso como ejemplo.

Pero esto no se hace en ningún estado o no se les obliga que hagan lo mismo; esto es por convicción, si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección, aviones privados y helicópteros privados ese es otro asunto, pero no se les obliga que haya austeridad en los estados”, expresó.

Apoyos directos

López Obrador aclaró que en lo que corresponde a la Federación, los apoyos sociales no se entregan a los Gobiernos estatales ni a intermediarios, sino de manera directa a la gente necesitada.

“A los adultos mayores de Jalisco les llega de manera directa su pensión, no le vamos entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco, al Gobierno del Estado ni a ningún Gobierno, ni al de Tabasco ni al de la ciudad del México”, enfatizó.

El apoyo para niñas y niños con discapacidad es directo, el apoyo para mantenimiento para las escuelas públicas es directo a las sociedades de padres de familia, ese es el presupuesto que maneja del Gobierno federal”, añadió.