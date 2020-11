Pfizer espera dictamen de FDA para distribuir su vacuna contra Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El primero de diciembre la Dirección de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés, informará si aprueba o no la distribución de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer, de obtener una respuesta negativa, no se podría aprobar la distribución en otros países.

Durante un encuentro virtual con medios de comunicación, Paola Fontanelli, directora de Comunicación, Experiencia Digital y Responsabilidad Social en Pfizer México comentó que la farmacéutica espera la resolución de la FDA para que a partir de ello comience la regulación en cada uno de los países que adquiera la vacuna.

“En el país no sé quién lo aprueba, lo que sé es que si no lo aprueba la FDA no tendremos oportunidad de que se apruebe en los diferentes países. Depende de la autorización FDA y está en revisión de ellos. Es una vacuna que podremos llevar a todos lados donde sea necesaria y entonces lo que puedo decir es que en la FDA , estamos esperando que el primero de diciembre pueda dar resolución y a partir de ahí las agencias de regulación sanitaria puedan comenzar a regular en las diferentes naciones”.

Agregó que en caso de aprobarse, Pfizer apoyaría con la red de ultra congelación para distribuir la dosis a distintos puntos de la República mexicana.

“Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno sobre cómo vamos a resolver la cadena de frío, lo que les puedo decir es que Pfizer tiene una experiencia amplia manejando cadena de frío para vacunas, estamos listos para poder apoyar con la distribución y la logística. Pfizer está facilitando la parte de distribución y logística con algunos recursos para que puedan tener la vacuna las condiciones necesarias para llegar a ciertos puntos de vacunación”.

Paola Fontanelli consideró que la vacuna podría llegar a México en diciembre o a más tardar en enero próximo, y el plan es aplicarla en grupos vulnerables.

“En México esperamos tenerla ojalá en diciembre o a más tardar en enero ya disponible de los primeros grupos vulnerables. Estamos trabajando incansablemente para poder lograrlo, muy contentos y emocionados y también ustedes tendrán información en cuanto la Cofepris nos apruebe”.

Sobre el esquema de vacunación que aplicará la secretaría de Salud detalló que lo más seguro es que la aplicación iniciará en profesionales de la salud, grupos de riesgo, sin embargo, el gobierno federal será quien dé más información cuando ya exista la vacuna.

“Cada gobierno define a sus grupos prioritarios para su país, seguramente serán profesionales de la salud, personal de enfermería y personas vulnerables con enfermedades crónicas, personas de la tercera edad, eso el gobierno lo definirá en función de su política de salud, pero esperamos que pronto tengamos la posibilidad de llegar a los grupos que el gobierno decida. Serán dos dosis con un espacio entre cada una de aproximadamente 20 a 21 días”.