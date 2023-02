Persecución a oposición es por miedo a seguir perdiendo la CDMX

Twitter @Claudiashein

La persecución política orquestada desde el gobierno capitalino contra la oposición tiene como origen el miedo de Claudia Sheinbaum y de Morena a seguir perdiendo la Ciudad de México, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la capital.

"A pesar del obstinado interés del gobierno capitalino de fabricar delitos, perseguir e intimidar a nuestros alcaldes, no lo lograrán. No nos amedrentan, ni nos doblarán y por supuesto, no nos quedaremos callados. Denunciaremos todas sus intenciones de vincularlos a delitos inventados para satisfacer un interés absolutamente político", dijo.

El líder del PAN capitalino afirmó que ni Claudia Sheinbaum ni Morena superan su derrota electoral de 2021 y buscan eliminar a sus adversarios políticos a través de la calumnia, la difamación y la creación de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia.

"Lo hemos dicho y lo sostenemos, en la Ciudad de México la aplicación de justicia se hace bajo criterios sesgados y de acuerdo a la filiación política, es así de claro: para los adversarios, persecución y creación de carpetas por denuncias anónimas; pero, para los afines a Morena, el encubrimiento", sostuvo Atayde.

El dirigente del PAN en la Ciudad de México externó su respaldo al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y a sus servidores públicos ante la nueva embestida que la jefa de gobierno ha emprendido a través de la Fiscalía.

El líder de los panistas en la capital exigió a la fiscal Ernestina Godoy dejar de hacer un uso faccioso de la institución a su cargo y mejor resolver los asuntos pendientes, como lo sucedido en el Colegio Rebsamen, los feminicidios y las tragedias en el Metro, entre otros.