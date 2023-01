Periodista acusa a Felipe Calderón y Genaro García Luna de encarcelarlo: "Que haya justicia"

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Jesús Lemus Barajas acusó a Felipe Calderón y Genaro García Luna de encarcelarlo y torturarlo por escribir sobre ellos.

En entrevista para el programa Largo Aliento, con Sabina Berman, Lemus pidió justicia en su caso.

Lemus estuvo preso en el penal de Puente Grande, y, según acusa, lo hicieron pasar como un peligroso narco, pero él dice que su único delito fue: “escribir la verdad sobre la Guerra del Narco”.

Barajas publicó información en la que relataba presuntas relaciones de gente cercana a Calderón con el Cártel de la Familia Michoacana.

El periodista estuvo encarcelado 1 100 días en la misma cárcel que estuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán , donde aprovechó el encierro y escribió el libro “Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande”, con relatos de personajes como Rafael Caro Quintero, Alfredo Beltrán Leyva y Mario Aburto.

Según acusó, García Luna quería hacerlo pasar por miembro de Los Zetas luego de una fuerte tortura.

Primero querían que firmara que era miembro de Los Zetas, luego del Cártel del Golfo, luego de la Familia Michoacana. No podía firmar porque después del proceso de tortura no sentía las manos, no podía ni levantar ni el lápiz, si hubiera estado mas cuerdo a lo mejor sí hubiera firmado. No fue una decisión consciente no firmar sino natural por la 'madriza' que me pusieron", recuerda.