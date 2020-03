"Perdóname mamá": circula historia de joven que tras viajar a Europa lamentó muerte por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- En los días recientes ha circulado la historia del viaje de un joven mexicano por Europa, puntualmente Italia y España que habría tenido trágicas consecuencias para su madre.

En varias publicaciones el joven compartió su recorrido por Italia, diciendo que el coronavirus había hecho lo suyo y no le permitió conocer Venecia. Contó cómo los que el país "de la bota" ya había tomado medidas de prevención como cierre de negocios, lugares públicos, distanciamiento social, además de afirmar que había "vuelos agotados ni para salir de emergencia".

Más tarde compartió su estancia en Barcelona para el 12 de marzo ironizar sobre los filtros de salud al ingresar a México a la vez que anunciaba que adelantaría su regreso al país porque escuchaba "malas noticias" por la posible cuarentena en España.

El 16 de marzo, finalmente, volvió a México y al día siguiente informó que su madre había sido hospitalizada para "confirmar o descartar coronavirus". Su mamá volvió a ser internada el 22 de marzo y el joven hizo un llamado a todos a "tomar las precauciones con seriedad" pues afirmó que el sistema de salud no estaba preparado.

Otra vez mi mamá internada. El panorama no es alentador. Por favor, no son vacaciones, tomen las precauciones con seriedad porque el sistema de salud (particular y público) no está preparado para esto; se los digo porque lo estoy viviendo en carne propia y las consecuencias muy probablemente sean funestas".