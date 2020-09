“Perder una elección fue un trago amargo": Ricardo Anaya anuncia su regreso a la vida pública

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, anunció su regreso a la vida pública, luego de haber perdido en las elecciones del año 2018 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en redes sociales, Anaya reconoció que “perder una elección fue un trago amargo. Pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter”.

El ex líder de Acción Nacional (PAN) comentó que actualmente hay “graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo” y dijo que “la respuesta está en el 21 y el 24”, en referencia a las próximas elecciones.

Agregó que se alejó de la política porque creyó correcto darle espacio a AMLO, que ganó la elección.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle un espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme hoy me trae de regreso”, recalcó.

Por último informó que volverá a recorrer todo el país para retomar sus actividades.

Recientemente una encuesta de Reforma reveló que los mexicanos ven a Ricardo Anaya como un posible contrapeso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionados sobre quién podría ser un contrapeso frente al Presidente López Obrador, el 34% de los encuestados se mostró a favor de Anaya.

En segundo lugar, con un 14% se encuentra Margarita Zavala, seguida por Enrique Alfaro (9%); Miguel Ángel Osorio Chong (7%); Francisco Cabeza de Vaca (5%); Alejandro Moreno y Gustavo de Hoyos recibieron el 2% de los votos; Otro (1%) y Sin respuesta un 26%.

Asimismo, al ser cuestionados sobre qué tanto le preocupa a AMLO que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021, el 55% respondió que Mucho/Algo; a Poco/Nada el 37%, mientras que el 8% No Sabe.

Acusan a Anaya de sobornos

El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin declaró a la Fiscalía General de la República que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebrecht, y le fue dado a Anaya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En su declaración, de la cual El Universal tiene una copia, Lozoya dice que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas entregó el dinero a un enlace designado por Anaya Cortés en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.

“Fue así –declaró Lozoya en la denuncia de hechos presentada en la FGR- que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial, y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

El pasado 11 de agosto el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, respecto a su participación en el caso de Odebrecht.