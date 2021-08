Peña Nieto y Calderón investigados por caso Odebrecht: UIF

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2012-2018), tras las denuncias hechas por el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

En conferencia de prensa después de participar en la Reunión Plenaria de los diputados de Morena, Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia se encuentra todavía en proceso de integración de la información.

Y serán las autoridades judiciales las que tomen las decisiones correspondientes frente a éstos dos políticos.

Como se sabe fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la Fiscalía General de la República y estamos nosotros en proceso todavía de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes", determinó.

UIH investiga a Calderón y Peña Nieto

EL UNIVERSAL publicó en junio pasado, que la UIF sí estaba investigando a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos de Odebrecht.

En aquella ocasión y en entrevista con EL UNIVERSAL, Santiago Nieto explicó que estas investigaciones son resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia y lo que está haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos y prevé que la investigación finalice en tres meses.

Nieto Castillo explicó que Calderón Hinojosa y Peña Nieto son dos de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya, por lo que se está revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del ex titular de Pemex y se están analizando operación por operación en todo el sistema financiero para ver si hay elementos o no para proceder y en su caso presentar una denuncia.

Cero tolerancia a la corrupción: Santiago Nieto Castillo

En la conferencia de prensa de este viernes en la Cámara de Diputados, Nieto Castillo recordó que el presidente, López Obrador le ha planteado tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y en caso de encontrar irregularidades se hagan del conocimiento de las autoridades competentes.