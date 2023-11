Pedro Ferriz revive video donde ex de Samuel García acusa a Mariana Rodríguez de “bloquear su trabajo”

MONTERREY.-Pedro Ferriz revivió un video del año 2020 donde Gaby Elizondo, ex pareja de Samuel García y titular de la cuenta @ReposteríaSinFiltros, acusó a Mariana Rodríguez, esposa de García, de obstaculizar su trabajo y crecimiento empresarial.

En la denuncia, Gaby expresó su frustración por no poder etiquetar ni usar música en sus publicaciones, afectando sus aspiraciones profesionales.

La influencer regiomontana cuestionó por qué se mezcla el pasado con el presente y acusó a Rodríguez de no disfrutar su vida actual.

El conflicto entre las dos personalidades regiomontanas se expandió a Twitter, donde los seguidores de ambas influencers manifestaron sus opiniones.

Mariana Rodríguez respondió a través de sus stories, negando tener influencias para bloquear cuentas en Instagram y asegurando no tener resentimientos hacia la ex de su esposo.

Con una sonrisa, desmintió su implicación en la situación, concluyendo con la máxima de no involucrarse en el pasado.

No se crean falsas noticias, no sé por qué estoy involucrada en algo que no he hecho. He aprendido de las redes que hay infinidad de contenido y no nada más hay una ¡ahora resulta que yo quiero ser la única”, dijo Mariana con una sonrisa. “Así como dicen, no hay que estar involucradas en el pasado”.