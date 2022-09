Paz Alonzo revela que le dieron la espalda en el PAN y tuvo ofertas de varios partidos

MÉXICO.- Raúl Paz Alonso, quien acaba de pasar del PAN a la bancada de Morena en medio del debate sobre el papel de las fuerzas armadas, recientemente declaró que, desde la muerte de Rafael Moreno Valle, le habían cerrado todas las puertas en Acción Nacional. El difunto era considerado su padrino o mentor político.

Declaró que él quería seguir trabajando por Yucatán, pero, según dijo, en el PAN ya no tenía futuro. Con todo, aseguró estar agradecido por su tiempo en el partido blanquiazul:



"Me voy agradecido por lo que me dieron y lo que aprendí, pero ya no había más", confesó.