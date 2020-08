"Para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral": Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado aseguró que en su fracción están convencidos que para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral y dijo que en la elección de la Mesa Directiva van a respetar puntualmente lo que dice la Ley.

En dos mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, Mario Delgado dijo que “no van a maniobrar” para obtener un cargo, pues los guían los principios y no las ambiciones.



Agregó que ningún interés personal puede estar por encima del proyecto de nación y su prioridad es la unidad en la mayoría construida con sus aliados para seguir aprobando las reformas de la Cuarta Transformación.

“Ningún interés personal puede estar por encima del proyecto de nación. Nuestra prioridad es la unidad en la mayoría construida con los grupos parlamentarios afines, para seguir probando las reformas de la #4taTransformación y apoyar a nuestro presidente @lopezobrador_”, posteó en un segundo mensaje.

Este viernes, el grupo parlamentario del PT adhirió a su fracción a cuatro diputados federales, con lo que superó al PRI, y se convirtió en la tercera fuerza política de la Cámara de Diputados y perfiló a Gerardo Fernández Noroña para presidir la Mesa Directiva a partir del 1° de septiembre.

Pero después de revelar la adhesión de los ex perredistas, Mauricio Toledo y Héctor Serrano, diversos morenistas, quienes son sus aliados políticos, arremetieron contra el PT y el propio Noroña y los acusaron de estar desesperados, de no tener ética, pues se llevaron a lo peor de la política capitalina y enemigos de la 4T y dijeron que no olvidan las agresiones contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El ex presidente del Senado, Martí Batres posteó: “Grave error de los compañeros del PT y @fernandeznorona reclutar a quien mandó insultar, agredir y golpear a @Claudiashein en 2018 y a muchas otras personalidades del movimiento. Si esa era la factura que había que pagar era más digno no tener la Presidencia de la Mesa Directiva”.

Con estos movimientos, el PT llegó a 47 diputados; el PRI se quedó con 46; pero Morena al ceder al diputado Manuel López bajó a 250 diputados y ya no tendría la mayoría absoluta y estaría en riesgo la presidencia de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, que ostenta actualmente Mario Delgado.

Sobre esto, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, exigió que se cumpla el acuerdo fundacional, que le dio vida a la 64 Legislatura y confió en que se honrará la palabra para que el tricolor presida la Cámara de Diputados, y si no, amagó que ellos también pueden hacer “machincuepas jurídicas” como el PT, pues no están mancos.

Y deslizó la posibilidad de que la oposición no vote a favor una propuesta del PT, pues necesita las dos-terceras partes de la asamblea para ser electo.

Todo se va a definir el próximo lunes a las 17:00 horas cuando los diputados federales regresen al pleno a la sesión preparatoria donde se va a elegir al sucesor o sucesora de la panista, Laura Rojas. La bancada que ostente la tercera fuerza política tendrá derecho a proponer a un candidato para presidir San Lázaro que debe ser electo, para un año Legislativo, por mayoría calificada, es decir, dos-terceras partes de los legisladores presentes (334).